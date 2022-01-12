"Молдовагаз" ведет переговоры с молдавскими банками о займе для расчета с "Газпромом"

КИШИНЕВ, 12 января. /ТАСС/. Испытывающее финансовые трудности газораспределительное предприятие "Молдовагаз" ведет переговоры о займе, чтобы избежать приостановления поставок газа со стороны "Газпрома". Об этом сообщила в среду пресс-служба "Молдовагаза".

"Переговоры о предоставлении краткосрочного коммерческого кредита с целью оплаты части текущего потребления в январе в пользу ПАО "Газпром" ведутся с ключевыми банковскими учреждениями страны", - говорится в сообщении. При этом в компании объясняют, что сложности получения такого кредита связаны с финансовым состоянием компании и крупной исторической задолженностью "Молдовагаза" перед российским газовым холдингом.

Компания еще раз подтвердила, что "риск прекращения поставок природного газа действительно существует" и "Молдовагаз" совместно с молдавским правительством работают над выходом из ситуации. Обсуждается возможность предоставления налоговых каникул и другие рычаги для улучшения финансового положения предприятия.

В октябре прошлого года "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку топлива на пять лет. Важным его пунктом является договоренность в срок до 20-го числа каждого месяца оплачивать стоимость газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину объема, потребленного в текущем месяце. Ранее в правительстве Молдавии проинформировали, что до конца этой недели предприятие рассчитается за топливо, полученное в декабре прошлого года. При этом "Молдовагазу" не хватит около €25 млн, чтобы до 20 января выполнить свои финансовые обязательства по поставкам в этом месяце. Как сообщил во вторник министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну, он также обратился к председателю правления "Газпрома" Алексею Миллеру с просьбой отсрочить выплату этого аванса на 10-20 дней, чтобы "Молдовагаз" сумела накопить средства.

В подобной ситуации республика оказалась в ноябре прошлого года, когда просрочила платежи и получила уведомление от "Газпром" о возможном прекращении поставок газа через 48 часов. Тогда Спыну заверил, что подобная ситуация не повторится. Однако в январе "Молдовагаз" вновь столкнулась с финансовыми трудностями из-за несоответствия тарифов возросшей цене на импортируемый газ, который в январе вырос с $450 до $646 за тысячу кубометров.

Газораспределительное предприятие "Молдовагаз" было создано в 1999 году, крупнейшим его акционером является "Газпром", контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежит правительству Молдавии, а 13,44% - Приднестровью. Свои акции непризнанная республика передала в управление "Газпрому".