Первые международные авиарейсы планируют запустить из Ингушетии осенью 2022 года

МАГАС, 12 января. /ТАСС/. Аэропорт Магас в Ингушетии планирует запустить первые международные авиарейсы в октябре 2022 года, говорится в распространенном сообщении пресс-службы правительства региона.

"По предварительным данным, аэропорт Магас имени С. С. Осканова планирует запустить первые [международные] рейсы в октябре текущего года. В первое время будут осуществляться рейсы с частотой 1-2 перелета в неделю, далее, после прохождения апробации, планируется увеличение их количества. Уже есть предварительные договоренности с авиакомпаниями", - передает пресс-служба слова гендиректора аэропорта Магомеда Цурова.

Как сообщается, на данном этапе начата деятельность по проектированию, параллельно осуществляется подготовка необходимого для открытия международного сообщения пакета документов, в рамках которой предстоят строительные работы, а также процедуры согласования с надзорными органами и курирующими федеральными ведомствами.

"Проектная документация разрабатывается на реконструкцию пункта пропуска, оборудование и техническое оснащение зданий, помещений и сооружений разрабатывается на основании технических заданий и требований, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля", - говорится в сообщении.

Распоряжением правительства РФ от 16 декабря 2021 года аэропорт Магас им. первого Героя России С. Осканова получил право на выполнение международных полетов воздушных судов.

Аэропорт Магас расположен в 30 км к северо-востоку от столицы Ингушетии. В него входит аэровокзал с необходимыми помещениями и оборудованием для пограничного, миграционного, таможенного, ветеринарного и санитарно-карантинного контроля, предусмотренного для пункта пропуска через государственную границу России.