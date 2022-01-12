Новый паром "Маршал Рокоссовский" направился из Стамбула в Калининград

ТАСС, 12 января. Первый в России инновационный двухтопливный автомобильно-железнодорожный паром "Маршал Рокоссовский" начал переход с рейда порта Тузла (Стамбул) в морской порт Балтийск Калининградской области. Он начнет работу на паромной линии Балтийск - Усть-Луга, связывающей Калининградскую область с основной территорией РФ в обход иностранных территорий, сообщается в среду на официальном сайте Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).

Ожидаемый срок прибытия парома в Балтийск - третья декада января.

"В ближайшее время паром выйдет на стратегически важную для России линию Усть-Луга - Балтийск. Ожидается, что до конца 2022 года флот, занятый на этой переправе, пополнит еще одно судно, строящееся по заказу Росморпорта, - паром "Генерал Черняховский", - говорится в сообщении на сайте Росморречфлота.

Паром построен по заказу и за счет собственных средств ФГУП "Росморпорт". Строительство велось ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" в кооперации с турецкой верфью Kuzey Star Shipyard. Проект судна разработан ООО "Морское инженерное бюро - дизайн - СПб".

Судно предназначено для перевозки железнодорожных составов российского стандарта с шириной колеи 1 520 мм, а также других накатных грузов, включая опасные грузы, до 30 рефконтейнеров (20-футовых). Наибольшая длина судна - 199,9 м, ширина - 27 м, осадка - 6 м, экипаж - 22-36 человек, скорость хода - до 16,5 узлов. Ввод в эксплуатацию двух новых паромов, подпадающих под понятие "зеленого" судоходства, для линии Балтийск - Усть-Луга позволит повысить транспортную безопасность Калининградской области - единственного субъекта РФ, существующего в виде эксклава. Проект поможет переориентировать часть грузопотока, в настоящее время следующего через территории соседних государств, на территорию РФ, а также обеспечить перевозку грузов в объемах, необходимых для внутреннего потребления региона, отмечается в сообщении федерального агентства.

Использование паромами "Маршал Рокоссовский" и "Генерал Черняховский" экологически чистого топлива позволит уменьшить выбросы в атмосферу углекислого газа на 20-30 %, оксидов азота - более чем на 90 %, оксидов серы и сажи - на 100 % по сравнению с аналогичными судами на традиционном тяжелом топливе. Оба парома для линии Усть-Луга - Балтийск названы в честь выдающихся советских полководцев: дважды Героя СССР Константина Рокоссовского - единственного в истории Советского Союза маршала двух стран, СССР и Польши, и дважды Героя СССР, генерала армии Ивана Черняховского.