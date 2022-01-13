"Известия": в РФ определят необходимость дальнейшего использования иностранных спутников

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Минцифры, Роскомнадзор, Минэкономразвития и специальная рабочая группа могут к 1 марта рассмотреть вопрос "о необходимости дальнейшего использования на территории РФ спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств". Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на материалы назначенного на 31 января заседания Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ).

Как отмечает издание, документы в настоящий момент носят статус проекта. Знакомый с ситуацией федеральный чиновник подтвердил газете проработку вопроса необходимости использования иностранных спутников в РФ.

В июле 2017 года ГКРЧ разрешила использовать ряд диапазонов частот для обеспечения российских абонентов интернетом с использованием технологии VSAT через 32 иностранных спутника. Срок действия решения составляет пять лет. При этом, как отмечается в материалах комиссии к запланированному на 31 января заседанию, ФСБ вынесла отрицательное заключение на продление действия решения. Издание направило запрос в ведомство.

В Минцифры изданию не предоставили комментариев, отметив, что министерство не может давать пояснения относительно проектов решений ГКРЧ, пока они не будут одобрены комиссией. Газета направила запросы в Роскомнадзор и Минэкономразвития.

Запрет на аренду мощностей иностранных спутников может вызвать существенные проблемы только у провайдера спутникового интернета Sensat, оказывающего услуги на Дальнем Востоке с помощью спутников JCSat-48 и Horizons 3E, рассказал газете акционер компании "Ка-Интернет" Сергей Пехтерев. По его словам, некоторых указанных в решении ГКРЧ от 2017 года спутников уже нет на орбите, а на большинстве других российские потребители арендуют единичные каналы связи.

При этом проблемы могут испытать сотовые операторы, которые используют иностранные спутники для подключения к интернету своих базовых станций из-за меньшей стоимости и наличия необходимых емкостей, сообщили "Известиям" два источника, знакомые с руководствами компаний. Как пояснил один из собеседников газете, смена спутника потребует замены приемо-передающего оборудования на базовых станциях.