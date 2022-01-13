Объем промпроизводства Москвы вырос почти на 30% за 11 месяцев 2021 года

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Объем промышленного производства предприятий в Москве с января по ноябрь 2021 года вырос почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

"С января по ноябрь 2021 года рост объема производства обрабатывающей промышленности составил 30,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Увеличение произошло в основном за счет химической, электронной и пищевой промышленности, производства лекарств. Также наблюдался прирост в машиностроении, легкой промышленности, производстве бумаги и обработке древесины. Рост обрабатывающей промышленности в значительной степени повлиял и на объем промышленного производства Москвы в целом: за 11 месяцев прошлого года он вырос на 29,2% по сравнению с показателем того же периода в 2020 году", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что объем производства в химической промышленности за 11 месяцев вырос на 43,5%. Предприятия столицы стали выпускать больше красок, лаков и других материалов для нанесения покрытий, а также полиграфических красок и мастик. Кроме того, продолжает расти производство лекарств и медицинских расходных материалов: за январь - ноябрь плюс 32,6%.

Как добавил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, производство пищевых продуктов увеличилось на 14,1% за счет положительной динамики выпуска готовых кормов для животных, мясных полуфабрикатов, а также переработки и консервирования фруктов и овощей. Также за 11 месяцев на 71% выросли объемы обработки древесины и выпуска изделий из дерева. Это может быть связано с повышенным спросом на материалы для ремонта.

"Значительный рост показало и производство электрического оборудования - на 66,7%. В числе причин - развитие инфраструктуры операторов сотовой связи на транспортных объектах. Также спрос на электрооборудование увеличился в связи с ростом мощности действующих и создания новых центров обработки данных в столичном регионе", - отмечается в сообщении.