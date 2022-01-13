Экспортеры Москвы за год представили свою продукцию в 30 странах мира

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Компании Москвы представили свою продукцию за год в 30 странах мира и провели более 2,6 тыс. встреч с байерами. Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы.

"Московские компании представили продукцию более чем в 30 странах мира и провели более 2,6 тыс. встреч с байерами, по результатам которых заключили новые экспортные контракты. В 2021 году Московский экспортный центр (МЭЦ) организовал 40 бизнес-миссий с зарубежными партнерами для столичных предпринимателей. На таких встречах они могут напрямую представить продукцию и услуги байерам и с их помощью выйти на новые рынки. Москва финансирует переговоры, услуги переводчиков и другие организационные затраты", - говорится на портале.

Эта мера поддержки стартовала в 2019 году, за это время количество бизнес-миссий выросло в восемь раз. Из-за эпидемиологической обстановки в мире практически все мероприятия прошли в онлайн-формате, однако в декабре уходящего года 15 столичных компаний смогли очно представить продукцию и услуги на бизнес-миссии в Дубае в рамках "Экспо-2020".

В прошлом году бизнес-миссии проводились в Европе и Азии, в том числе странах СНГ и регионе Персидского залива. В переговорах с партнерами из 30 государств приняли участие более 700 компаний. При этом Московский экспортный центр впервые организовал бизнес-миссии в Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Италию, Грецию, Израиль, Малайзию и ряд других стран.

Предприниматели из российской столицы также могли представить продукцию на крупнейших международных выставках. Среди них Jewellery & Gem World Hong Kong Virtual event (ювелирная отрасль), Intercharm Korea (косметическая продукция), а также Africa Health (медицинская отрасль).

За год московские компании провели более 2,6 тыс. встреч с зарубежными байерами и заключили экспортные контракты. Так, разработчик виртуальных платформ и роботизированных систем логистики лекарственных препаратов организовал экспорт в Танзанию, а еще одна компания заключила контракт на поставку инфракрасных обогревателей в Казахстан.