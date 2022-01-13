Добыча газа "Газпромом" на Бованенково в 2021 году достигла 110,8 млрд куб. м

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Добыча газа на Бованенковском месторождении "Газпрома" в 2021 году составила 110,8 млрд кубометров, что на 11,6 млрд кубометров больше, чем годом ранее, говорится в сообщении "Газпром добыча Надым".

"В 2021 году на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении добыто свыше 110,8 млрд кубометров газа. Это на 5 млрд больше заявленного годового плана", - сказано в сообщении. Таким образом, Бованенково второй год подряд стало крупнейшим месторождением "Газпрома" по объему добычи, отмечает компания.

Ранее сообщалось, что 1 декабря 2021 года ежегодная добыча на месторождении впервые с начала разработки преодолела отметку в 100 млрд кубометров газа.

В 2018 году добыча газа на Бованенковском месторождении составила 87,4 млрд куб. м, в 2019 году - 96,3 млрд куб. м. Добыча газа на месторождении в 2020 году составила 99,2 млрд куб. м.

О месторождении

Добыча углеводородов на Бованенково ведется с 2012 года. Это крупнейшее по разведанным запасам газа месторождение расположено на полуострове Ямал в Арктической зоне. По предварительным оценкам, ресурсов Бованенковского месторождения хватит более чем на 100 лет.

Начальные запасы газа на Бованенковском месторождении - 4,9 трлн куб. м. Проектный уровень добычи газа - 115 млрд куб. м в год. В перспективе он должен увеличиться до 140 млрд куб. м в год за счет подключения неоком-юрских залежей.