В Казахстане проведут антимонопольное расследование в офисе "Казмунайгаза"

НУР-СУЛТАН, 13 января. /ТАСС/. Сотрудники антимонопольного департамента Нур-Султана проводят расследование в офисе национальной компании Казахстана "Казмунайгаз". Об этом в четверг сообщило Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) республики.

"Сотрудники столичного антимонопольного департамента проводят расследование в офисе национальной компании Казмунайгаз", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В комментарии порталу Tengrinews пресс-служба АЗРК уточнила, что следственные мероприятия проходят "в рамках расследования в отношении шести оптовых продавцов сниженного газа".

2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области массово вышли на улицы из-за двукратного повышения цен на топливо. Через несколько дней в стране начались массовые беспорядки. Агентство по защите и развитию конкуренции начало расследование в отношении крупнейших продавцов сжиженного газа в Казахстане, в их числе компании "Казмунайгаз", "Казгермунай", "СНПС-Актобемунайгаз" и "Казахойл". В их действиях установлены признаки ценового сговора и злоупотребления доминирующим положением на рынке, АЗРК намерено в течение 20 дней представить предварительные итоги расследования президенту республики Касым-Жомарту Токаеву.