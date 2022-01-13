Индекс РТС снижался до 1611,11 пункта

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Долларовый индекс РТС в начале торгов в среду снизился на 0,1%, до 1 611,11 пункта. Рублевый индекс Мосбиржи в начале основной сессии снизился на 0,3%, до 3 818,62 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:10 мск индекс РТС снижался до 1 612,09 пункта (-0,04%). Индекс Мосбиржи находился на уровне 3 814,22 пункта (-0,41%).

Стоимость мартовского фьючерса на нефть Brent на Лондонской бирже ICE снижается на 0,47%, до $84,27 за баррель. Фьючерс на WTI дешевеет на 0,46% и торгуется на уровне $82,26 за баррель.