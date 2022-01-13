Мишустин: расходы на меры по снижению углеродного следа могут составить от 1 до 2% ВВП

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин считает, что в перспективе до 2050 года расходы на комплекс мер по снижению углеродного следа могут составить 1-2% ВВП. Такое мнение он высказал в видеообращении к участникам Гайдаровского форума.

"Ежегодно расходы на комплексные меры по снижению углеродного следа, по предварительной оценке, могут составить от 1 до 2% ВВП в горизонте до 2050 года", - сказал он.

По словам главы кабмина, адаптация к глобальному энергопереходу становится важной задачей на стыке сфер технологического развития и экономики. "Осенью Россия приняла стратегию низкоуглеродного развития. Ее реализация должна обеспечить нам достижение углеродной нейтральности к 2060 году или даже, возможно, раньше как за счет мер по контролю и снижению выбросов парниковых газов, так и управления природными экосистемами", - напомнил Мишустин.

Он рассказал, что Россия планирует двигаться по нескольким направлениям - от полного восстановления лесных массивов после их вырубки до развития альтернативных источников энергии и формирования на их основе новой инфраструктуры промышленности и транспорта. Мишустин также добавил, что в рамках экологической повестки была разработана специальная программа поддержки предприятий, которая предполагает субсидирование процентной ставки или купонного дохода.

"Первый отбор прошел еще летом прошлого года. В течение ближайших трех лет предусмотрено ежегодное финансирование на сумму порядка 4 млрд рублей", - проинформировал премьер. По его словам, государственная поддержка проектов по созданию мощностей на основе низкоуглеродных источников будет осуществляться и по другим направлениям, включая средства Фонда развития промышленности и специальные инвестиционные контракты.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.