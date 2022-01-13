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Внесение в Госдуму законопроекта о "зеленых сертификатах" перенесли на сентябрь

Замглавы Минэнерго Павел Сниккарс ранее сообщал, что ведомство допускает принятие закона о "зеленых" сертификатах весной 2022 года

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Внесение изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике" в связи с введением сертификатов происхождения электроэнергии перенесено на сентябрь 2022 года. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ.

Согласно документу, законопроект будет внесен в правительство к маю 2022 года, а в Госдуму - в сентябре 2022 года.

Ранее замглавы Минэнерго РФ Павел Сниккарс сообщал, что ведомство допускает принятие закона о "зеленых" сертификатах весной 2022 года.

"Зеленый" сертификат - это электронный документ, выдаваемый по факту производства электроэнергии с использованием атомной или возобновляемых источников энергии (солнечные, ветровые и гидроэлектростанции или другие типы).

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