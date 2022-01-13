В программах "Бизнес-уик-энда" в Москве приняли участие более 70 тыс. человек в 2021 году

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Свыше 70 тыс. человек приняли участие в программах столичного проекта "Бизнес-уик-энд" в 2021 году, а около 7 тыс. его выпускников открыли свой бизнес. Об этом сообщает в четверг официальный портал мэра и правительства Москвы.

"В мероприятиях "Бизнес-уик-энда" приняли участие более 70 тыс. человек. Свыше 30 тыс. из них прошли обучение в рамках образовательных программ проекта. Более 8,3 тыс. выпускников запустили собственный бизнес. Это четыре новых юридических лица, 138 индивидуальных предпринимателей и 8,1 тыс. самозанятых, которые внесут свой вклад в развитие экономики столицы", - рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин, слова которого приводит портал.

В рамках проекта "Бизнес-уик-энд" в прошлом году запустили новые форматы взаимодействия с молодыми предпринимателями. Впервые была организована бизнес-игра "Предпринимай" для школьников и студентов, она включает все этапы запуска бизнеса. Участники решали реальные бизнес-задачи, узнавали, как открыть свое дело. Они могли попробовать себя в роли самозанятого, индивидуального предпринимателя или руководителя общества с ограниченной ответственностью. Общее количество участников составило 345 человек.

Еще одна новинка - бесплатные тренинги "Три шага успешного старта". На них основатели и руководители успешных проектов рассказывали, как вести бизнес, помогали участникам найти идею и протестировать ее жизнеспособность. Прошло 69 тренингов, в них приняли участие около 12 тыс. слушателей.

Также в 2021 году впервые организовали серии отраслевых тренингов по развитию soft skills. Они рассчитаны на молодых людей в возрасте 17-35 лет. В этом сезоне акцент сделали на развитие навыков ораторского мастерства. Ведущей тренингов стала Лина Арифулина, режиссер и продюсер, в занятиях приняли участие 420 человек.

Другие программы "Бизнес-уик-энда"

По данным портала, в прошлом году впервые был организован отраслевой акселератор, ставший самой продолжительной программой в рамках проекта (22 недели). Это последняя ступень и логическое завершение преакселерационной и акселерационной программ "Бизнес-уик-энда". Она ориентирована на многократное увеличение бизнес-показателей участников, помощь в привлечении инвестиций с помощью организации регулярных питч-сессий и привлечение в качестве экспертов предпринимателей с международным опытом ведения бизнеса. Присоединиться к отраслевому акселератору могут выпускники других программ и столичные предприниматели с бизнесом, зарегистрированным не раньше 2019 года. Выпускная встреча первого отраслевого акселератора "Бизнес-уик-энда" состоялась в начале января 2022 года. Сейчас в нем участвуют 915 человек - это 397 проектных команд.

В 2021 году состоялись новые потоки традиционных программ проекта. Было организовано 14 потоков преакселерационной программы, в которых приняли участие более 3 тыс. человек. Кроме того, прошло два потока акселератора "Бизнес-уик-энда". В мае количество участников составило 615 человек, а в октябре - 360.

В минувшем году значительно расширили программу "Бизнес-уик-энд. Компетенции". Количество навыков, по которым можно пройти бесплатное обучение, увеличилось с трех до 20. Программа действовала с августа до конца декабря, обучение прошли более 25 тыс. человек, из которых около 8 тыс. зарегистрировались в качестве самозанятых.

В 2021 году завершилось обучение школьников и студентов колледжей по программе "Бизнес-уик-энд. Старт". Во вводных тренингах приняли участие более 50 тыс. учащихся, а завершили обучение 2,1 тыс. человек. А 427 наиболее активных выпускников представили свои проекты на конкурсе "Будущее в твоих руках".

"Бизнес-уик-энд" - бесплатный проект по обучению студентов колледжей и вузов основам ведения бизнеса, реализуемый под эгидой Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. С момента запуска проекта в октябре 2018 года в его мероприятиях приняли участие 160 692 человека.