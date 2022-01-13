В Минздраве заявили о прямом влиянии здорового образа жизни населения на экономику страны

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Страна может столкнуться с дефицитом трудовых ресурсов, если уже сейчас не начать привлекать молодежь к здоровому образу жизни, считает первый заместитель министра здравоохранения РФ Владимир Зеленский.

"Много обсуждались вопросы и финансового стимулирования граждан <...>. К сожалению, осчастливить насильно нельзя. <...> Мы действительно [должны] какой-то новый канал коммуникации налаживать, возможно, с работодателем, потому что мы находимся в витке, когда мы теряем трудоспособное и работоспособное население, и тем самым наносим еще и ущерб нашей экономике, у нас снова начинает не хватать ресурсов", - сказал он в четверг на сессии Гайдаровского форума.

Зеленский уточнил, что при этом не нужно вдаваться в пропаганду.

"Мы должны работать как раз сейчас с молодым населением. История со здоровым образом жизни - это очень долгая история, прямо завтра мы не получим быстрого результата, это не волшебная палочка на перспективу 2-3 лет. <...> Но этот фундамент нужно закладывать сейчас, иначе через 15 лет система точно разорится. Такое может действительно произойти и нагрузка будет возрастать кратно на систему", - заключил он.