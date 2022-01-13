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Гайдаровский форум

В Минздраве заявили о прямом влиянии здорового образа жизни населения на экономику страны

Первый заместитель главы Минздрава Владимир Зеленский отметил, что страна находится на витке, когда теряется работоспособное население, тем самым нанося ущерб экономике

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Страна может столкнуться с дефицитом трудовых ресурсов, если уже сейчас не начать привлекать молодежь к здоровому образу жизни, считает первый заместитель министра здравоохранения РФ Владимир Зеленский.

"Много обсуждались вопросы и финансового стимулирования граждан <...>. К сожалению, осчастливить насильно нельзя. <...> Мы действительно [должны] какой-то новый канал коммуникации налаживать, возможно, с работодателем, потому что мы находимся в витке, когда мы теряем трудоспособное и работоспособное население, и тем самым наносим еще и ущерб нашей экономике, у нас снова начинает не хватать ресурсов", - сказал он в четверг на сессии Гайдаровского форума.

Зеленский уточнил, что при этом не нужно вдаваться в пропаганду.

"Мы должны работать как раз сейчас с молодым населением. История со здоровым образом жизни - это очень долгая история, прямо завтра мы не получим быстрого результата, это не волшебная палочка на перспективу 2-3 лет. <...> Но этот фундамент нужно закладывать сейчас, иначе через 15 лет система точно разорится. Такое может действительно произойти и нагрузка будет возрастать кратно на систему", - заключил он.

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