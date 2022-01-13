Мособлдума подготовила около 40 вопросов к ежегодному отчету губернатора Подмосковья

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг утвердили перечень вопросов к ежегодному отчету губернатора Подмосковья об итогах работы за 2021 год, в него вошли порядка 40 вопросов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Мособлдумы в четверг.

"Мособлдума подготовила порядка четырех десятков вопросов к отчету губернатора об итогах работы за 2021 год. Основные темы: повышение качества транспортной инфраструктуры и обслуживания, привлечение молодых специалистов и медиков в регион, развитие телемедицины, перспективы расселения аварийного жилья и обеспечения прав участников долевого строительства, обращение с отходами, поддержка бизнеса и сельхозпроизводителей, развитие туризма", - рассказали в пресс-службе.

В ходе заседания депутаты утвердили постановление с перечнем вопросов.

Ежегодный отчет губернатора Московской области об итогах работы за 2021 год состоится 20 января.