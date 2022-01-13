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Гайдаровский форум

В Якутии в 2021 году в геологоразведку региона вложили 28 млрд рублей

Планируется второе издание геологической карты республики

ТАСС, 13 января. Порядка 28 млрд рублей было вложено в геологоразведку Якутии в 2021 году, сообщил в четверг на сессии Гайдаровского форума глава республики Айсен Николаев.

"За прошлый год в геологию Якутии вложено порядка 28 млрд рублей, из них [около] 2 млрд рублей - федеральные средства", - сказал Николаев.

Он отметил, что планируется второе издание геологической карты Якутии. При этом глава региона добавил, что на данный момент изучено лишь 11% территории республики.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

Теги
РоссияЯкутияГайдаровский форум
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