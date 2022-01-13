Хуснуллин: сокращение потерь в сетях повысит эффективность коммунальных тарифов в РФ

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Правительство России нацелено на сокращение потерь в коммунальных сетях, что в свою очередь позволит повысить эффективность тарифов за коммунальные услуги, сообщил в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на сессии Гайдаровского форума.

"Человеку важно не то, какой у него тариф, а сколько он физически платит. Если завтра мы за счет тарифных решений и различных вложений - бюджетных, внебюджетных - сократим потери в сетях, у человека тариф будет выше, но физически он будет платить не больше. Поэтому здесь задача не в том, какой будет тариф, а в том, сколько человек будет платить в конечном итоге", - сказал Хуснуллин.

По его словам, потери воды в сетях на сегодняшний день составляют 20-25%, тепла - 12%. Причем за эти потери платит население, подчеркнул он.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.