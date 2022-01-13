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Путин заявил, что главное для РФ в сфере удобрений - обеспечить собственный рынок

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Российские власти не ставят своей целью ограничить возможности для заработка производителей удобрений, но компании должны обеспечивать продукцией прежде всего внутренний рынок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с владельцем компании "Уралхим" Дмитрием Мазепиным.

"Наша цель заключается не в том, чтобы не дать возможности тем, кто производит удобрения, внутри страны получать соответствующие прибыли, пользуясь конъюнктурой на рынке. А в том, чтобы обеспечить свой собственный рынок необходимым объемом удобрений для сельского хозяйства", - подчеркнул он, комментируя временные ограничения на экспорт некоторых видов удобрений.

Президент заметил, что, пользуясь конъюнктурой, российские компании в этой сфере "смогут прилично заработать". "Но прежде всего, конечно, должны будут обеспечить внутренний рынок", - указал он.

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