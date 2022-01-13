Россияне взяли более 96,2 тыс. кредитов по сельской ипотеке за два года

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Более 96,2 тыс. кредитов выдано на территории Российской Федерации по программе льготной сельской ипотеки в 2020-2021 годах с начала ее действия. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Минсельхоза России.

"За период с 2020 по 2021 год уполномоченные банки выдали более 96,2 тыс. кредитов в рамках программы льготной сельской ипотеки на сумму 185,2 млрд рублей, в том числе в 2020 году выдано 45 тыс. кредитов на 87,2 млрд рублей, в 2021 году - 51,2 тыс. кредитов на сумму 98 млрд рублей", - рассказали в министерстве.

В настоящее время в условиях роста ключевой ставки Банка России Минсельхоз прорабатывает вопрос о выделении дополнительных бюджетных средств на реализацию программы в 2022 году. Кроме того, там напомнили, что министерством разработан проект постановления правительства РФ, который предусматривает изменение механизма предоставления сельской ипотеки. Так, предлагается исключить возможность приобретения жилого помещения в многоквартирных домах. "Таким образом, в рамках программы будет возможно приобретение или строительство только индивидуальных жилых домов, что будет способствовать сохранению образа жизни, характерного для сельской местности", - пояснили в пресс-службе.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ноябре на заседании кабмина сообщил, что правительство планирует выделить еще 800 млн рублей на субсидирование льготной ставки по сельской ипотеке.

Программа "Сельская ипотека" является одним из механизмов госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", разработанной Минсельхозом России и направленной на повышение качества жизни на селе. Программа действует с 2020 года. Льготная ипотека выдается по ставке от 0,1% до 3% годовых на приобретение или строительство жилья в сельской местности. Получить по программе можно до 3 млн рублей во всех регионах, а в Ленинградской области, Ямало-Ненецком автономном округе и в Дальневосточном федеральном округе максимальная сумма составляет 5 млн рублей.