Глава Бурятии предложил снизить административный барьер для недропользователей

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Глава Бурятии Алексей Цыденов предложил уменьшить количество процедур для недропользователей, которые им необходимо пройти, в том числе на стадии геологоразведки. Это поможет снизить административный барьер и неоправданные затраты. Свое предложение он высказал в четверг на сессии "Как возродить легенду" Гайдаровского форума, где обсуждались вопросы развития геологии в РФ.

"От подачи заявки до момента выхода на добычу полезных ископаемых компания должна пройти 28 этапов. Из них 10 дублируются на стадии поиска, разведки, и это абсолютно одинаковые мероприятия - стадии проектирования, защиты, подтверждений, согласований, получения разрешений. Есть смысл в этом, когда разведка и добыча ведется двумя разными организациями <…>, но, когда одна компания заходит для поиска, разведки и добычи, то зачем дублировать? [Если сократить дублирующиеся пункты], получается экономия до 1,5 лет", - сказал Цыденов.

Он считает, что геологоразведочные работы в большей степени должны быть прерогативой государства. "Поисковые работы - самые рисковые и затратные - должны оставаться за государством. Первичный поиск должно делать государство", - отметил он.

Кроме того, по мнению Цыденова, для развития отрасли продуктивным шагом могла бы стать работа с недропользователями по принципу "одного окна". Глава региона рассказал, что в Бурятии были прецеденты: например, компания, получила лицензию на пользование недрами, но не могла приступить к деятельности два года, так как решить вопрос с лесом на участке было трудно.

Цыденов подчеркнул, что в деле освоения недр приоритетным всегда остается вопрос сохранения экологии, особенно в Бурятии, где расположено озеро Байкал. "Любая хозяйственная деятельность должна вестись с соблюдением экологических требований, с использованием передовых экологосберегающих технологий, - сказал глава республики. - Бурятия в этом плане самая зарегулированная территория в РФ. Сохранение Байкала - наша ответственность".

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.