Калужский аэропорт откроет 10 новых маршрутов в 2022 году

КАЛУГА, 13 января. /ТАСС/. Маршрутную сеть международного аэропорта Калуга в 2022 году пополнят 10 новых рейсов. С 16 января начинаются перелеты в Самару, сообщила в четверг пресс-служба аэропорта.

"В 2022 году добавилось несколько абсолютно новых направлений - Самара (стартует с 16 января), Нижний Новгород (со 2 марта), Новый Уренгой (с 3 февраля), Салехард (стартует с 1 февраля), Баку, Бухара и Фергана (с конца февраля). Весной и летом планируется открытие рейсов в Мурманск и Астрахань", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в феврале также планируется включить в маршрутную сеть Уфу и возобновить прямые рейсы в Екатеринбург. "В настоящий момент маршрутная сеть Международного аэропорта Калуга насчитывает 18 регулярных направлений. Это рекордное значение, начиная с момента открытия аэропорта после реконструкции", - отметили в пресс-службе.

Международный аэропорт Калуга имени К. Э. Циолковского введен в эксплуатацию в 2015 году после 13-летнего перерыва. Пропускная способность авиаузла составляет 350 пассажиров в час. В 2021 году аэропорт обслужил 200 тыс. пассажиров, что более чем на 70% превышает показатели 2020 и 2019 годов.