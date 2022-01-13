В Калининградской области на развитие инфраструктуры туризма направят 58 млн рублей

КАЛИНИНГРАД, 13 января. /ТАСС/. Власти Калининградской области выделили 14 муниципалитетов региона, которые получат в общей сложности 58,5 млн рублей на развитие инфраструктуры гостеприимства в 2022 году. Об этом сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"Министерство по культуре и туризму Калининградской области провело конкурсный отбор проектов на создание в 2022 году условий для отдыха и рекреации в городских округах. По итогам заседания комиссии победителями признаны 19 проектов из 14 муниципальных образований региона. Из областного бюджета [на их реализацию] выделят 58,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

В числе проектов, которые получат финансовую поддержку, благоустройство и дооснащение пляжей как на морском побережье, так и на внутренних водоемах, благоустройство скверов, парковок, новых туристических маршрутов и действующих туробъектов, например деревни викингов "КАУП".

Министр культуры и туризма области Андрей Ермак отметил, что региональное правительство уделяет особое внимание развитию туристической инфраструктуры, в том числе в интересах самих жителей региона. "Масштабно эту работу мы начали в прошлом году. Шесть муниципалитетов получили почти 54 миллиона рублей на свои проекты. В первую очередь объектами туристической инфраструктуры в городах области пользуются сами жители региона. Отмечу, что получателями субсидий в этом году станут в основном восточные муниципалитеты. Туристы, в том числе из числа местных жителей, все чаще путешествуют вглубь области. Наша задача - создать там комфортные условия для отдыха", - приводит пресс-служба его слова.