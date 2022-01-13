В Якутии в 2022 году работы по социальной газификации пройдут почти в 2 тыс. домохозяйств

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Работы по социальной газификации охватят в 2022 году почти 2 тыс. домохозяйств Якутии, сообщил глава региона Айсен Николаев в интервью ТАСС на Гайдаровском форуме.

"Очень важное направление для нас - это социальная догазификация, в рамках которой работы у нас будут идти в целом по республике для почти 2 тыс. домохозяйств уже в 2022 году. Здесь уже штаб сформирован, планы все намечены, работа идет", - сказал Николаев.

Кроме этого, "Газпром" по соглашению о развитии газоснабжения и газификации Якутии на период с 2021 по 2025 годы возьмет на себя расходы по строительству внутрипоселковых и межпоселковых газопроводов в муниципальных образованиях, расположенных вдоль газопровода "Сила Сибири". "Здесь работа пройдет по населенным пунктам Ленского и Нерюнгринского районов, в том числе Чульмане и Иенгре. Мы уже планируем, что в 2022 году работы там начнутся", - сказал Николаев.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.