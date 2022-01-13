Развожаев: проект "Терруар Севастополь" поможет снять ограничения для малых виноделен

ТАСС, 13 января. Реализация проекта "Терруар Севастополь" поможет снять существующие ограничения для виноделен в части продажи и дегустации вина на своей территории. Об этом в четверг на Гайдаровском форуме сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Есть целый комплекс проблем, связанный с тем, что на виноградниках можно строить винодельню и разливать вино, но нельзя предоставлять его ни в дегустацию, ни в продажу, - отметил глава Севастополя. - Наш проект "Терруар Севастополь" призван все эти административные ограничения снять, мы заинтересованы в том, чтоб на маленьких виноградниках появились рестораны, дегустационные залы, мини-отели, которые могут на один-два дня принимать гостей".

Сейчас, по словам губернатора, в проекте принимают участие более 20 небольших виноделен, которые "выпускают коллекционное вино, в том числе авторское, уникальное, которое представлено небольшими тиражами, и его можно попробовать именно в регионе". Развожаев подчеркнул, что туристы, посещающие город, интересуется в первую очередь крымскими и севастопольскими винами.

Другой севастопольский проект "Винная дорога" предполагает организацию 10-дневных туров по небольшим винодельням, где можно попробовать авторское вино и местную кухню. "В рамках нового закона о виноделии мы планируем уже в этом году эти вопросы активно решать", - добавил губернатор.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.