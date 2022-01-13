Северо-Кавказская таможня в 2021 году превысила плановые перечисления в федбюджет

ПЯТИГОРСК, 13 января. /ТАСС/. Северо-Кавказское таможенное управление (СКТУ) перечислило в федеральный бюджет за 2021 год более 12 млрд рублей, что на 27% больше плановых показателей. Об этом сообщила ТАСС начальник отдела таможенных платежей службы федеральных таможенных доходов СКТУ Наталья Мягкая.

"По итогам 2021 года таможенными органами региона деятельности СКТУ в федеральный бюджет перечислено 12,093 млрд рублей. Контрольное задание устанавливаемое управлению ежеквартально приказами ФТС России в целом за 2021 год составило 9,487 млрд рублей", - сказала Мягкая. Таким образом, плановый показатель превышен на 27%.

Собеседница агентства отметила, что в минувшем году выросли платежи от экспорта товаров группы "злаки", что обусловлено введением экспортных пошлин на ряд зерновых культур в соответствии с постановлением правительства России "О ставках вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств-участников соглашений о таможенном союзе".

Северо-Кавказское таможенное управление создано 12 июля 2010 года. Регионом деятельности СКТУ является территория Северо-Кавказского федерального округа, в состав которого входят 7 субъектов Российской Федерации: Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия - Алания, Чеченская Республика, Ставропольский край.