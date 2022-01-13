Вице-премьер Молдавии: энергетический кризис в стране связан с ростом цен на газ в мире

КИШИНЕВ, 13 января. /ТАСС/. Закупочная цена на газ, поставляемый Молдавии по контракту с "Газпромом", на 70% зависит от цены нефтяной корзины и на 30% от его биржевой стоимости. С такими пояснениями выступил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, добавив, что очередной этап энергетического кризиса в стране связан с мировым повышением цен на газ.

"Я сделаю некоторые пояснения, как рассчитывается закупочная цена газа. Формула представляет собой смесь 30% на 70%, я не могу раскрыть полную формулу по соображениям конфиденциальности", - написал Спыну в своем телеграм-канале. Он воспроизвел расчеты по формуле на начало ноября, получив стоимость газа в районе $465. При этом вице-премьер заверил, что правительство Молдавии сумеет преодолеть кризис.

"Повторю то, что я всегда говорил: мы находимся в энергетическом кризисе, и преодолеем его с высоко поднятой головой", - добавил он.

Спыну также проинформировал, что газораспределительное предприятие "Молдовагаз" ведет переговоры с "Газпромом", чтобы отстрочить оплату поставки газа в январе, а также рассчитывает получить кредит, чтобы погасить задолженность перед российским концерном.

Поставки газа

В октябре прошлого года "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку топлива на пять лет. Важным его пунктом является договоренность в срок до 20-го числа каждого месяца оплачивать стоимость газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину объема, потребленного в текущем месяце. Ранее в правительстве Молдавии проинформировали, что до конца этой недели предприятие рассчитается за топливо, полученное в декабре прошлого года. При этом "Молдовагазу" не хватит около 25 млн евро, чтобы до 20 января выполнить свои финансовые обязательства по поставкам в этом месяце. Ранее Спыну сообщил, что обратился к председателю правления "Газпрома" Алексею Миллеру с просьбой отсрочить выплату этого аванса на 10-20 дней, чтобы "Молдовагаз" сумела накопить средства.

В подобной ситуации республика оказалась и в ноябре прошлого года, когда просрочила платежи и получила уведомление от "Газпрома" о возможном прекращении поставок газа через 48 часов. Тогда Спыну заверил, что подобная ситуация не повторится. Однако в январе "Молдовагаз" вновь столкнулась с финансовыми трудностями из-за несоответствия тарифов возросшей цене на импортируемый газ, который в январе вырос с $450 до $646 за тысячу кубометров.

Газораспределительное предприятие "Молдовагаз" было создано в 1999 году, крупнейшим его акционером является "Газпром", контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежит правительству Молдавии, а 13,44% - Приднестровью. Свои акции непризнанная республика передала в управление "Газпрому".