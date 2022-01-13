ФАС и Минэнерго внесли проект приказа о повышении норматива продаж бензина на бирже до 12%

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. ФАС и Минэнерго опубликовали проект совместного приказа о повышении нормативов продаж бензина и дизеля на биржевых торгах. Документ опубликован на портале нормативно-правовой информации.

Из него, в частности, следует, что минимальный порог реализации бензина на бирже повышается с 11% до 12%, а дизельного топлива - с 7,5% до 8,5%. При этом для доминирующих игроков норматив по бензину повышается с 8,8% до 9,6%, по дизелю - с 6% до 6,8%. В случае принятия, нормы приказа вступают в силу с 1 января 2022 года.