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Гайдаровский форум

Глава Алтая предложил ввести карбоновые офсеты для туристов

Их использование позволит компенсировать углеродный след от пребывания путешественников на экологически чистой территории
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин предложил ввести карбоновые офсеты для туристов, посещающих углеродно-нейтральные регионы, для компенсации их карбонового следа. Об этом он заявил в рамках секции, посвященной туриндустрии и устойчивому развитию, на Гайдаровском форуме в четверг.

"На отрасль мировой туриндустрии приходится уже 8% парниковых газов, это много. Турбизнес оставляет большой карбоновый след. Я предполагаю, что карбоновые туристические офсеты - это наше будущее, и мы к этому придем. Условно говоря, тому, кто поехал в Республику Алтай или другой регион, будет предлагаться карбоновый офсет. Он, конечно же, будет добровольным, и турист его купит осознанно. Мы ждем как раз осознанного туриста, не вредящего природе. Если это произойдет, а я думаю, что произойдет, то очень важно, чтобы деньги, которые будут поступать, были направлены на реализацию принципов устойчивого развития туризма", - сказал Хорохордин.

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Он уточнил, что речь идет о предложениях приобретения офсетов туристам на стадии покупки тура в углеродно-нейтральный регион. С помощью такого офсета, по словам главы региона, удастся компенсировать углеродный след от пребывания этого туриста на экологически чистой территории.

В свою очередь модератор секции, председатель комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Госдумы РФ Сангаджи Тарбаев порекомендовал Хорохордину проработать эту инициативу на уровне региона и направить в комитет для обсуждения.

"Это нужно обсудить в кулуарах форума и с экспертами, на площадках Госдумы. Вполне рациональное предложение", - ответил Тарбаев.

Республика Алтай - горный приграничный регион с населением около 220 тыс. человек. Туризм - одна из основных отраслей экономики республики. Ежегодно регион посещают не менее 2 млн путешественников. Регион по балансу выбросов и поглощения является не просто углеродно-нейтральным, а углеродно-отрицательным и первым в стране, где создан кластер возобновляемой энергетики.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

Теги
РоссияАлтайХорохордин, Олег ЛеонидовичГайдаровский форум
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