Маркировка табачных изделий позволила увеличить доходы бюджета на 30 млрд рублей в 2021 г.

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Маркировка табачных изделий позволила увеличить доходы бюджета РФ на 30 млрд рублей в 2021 году без учета роста акцизного сбора. Об этом заявил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов.

"Маркировка табака позволила существенно увеличить акцизные сборы: только по итогам 2021 года дополнительно [было собрано] 30 млрд рублей помимо того, что акцизы выросли", - сказал Евтухов на сессии "Интеграционный потенциал евразийского рынка" в ходе Гайдаровского форума в четверг.

Табачный рынок стал первым в России, где была протестирована маркировка продукции цифровыми кодами (data matrix). Пилотный проект по маркировке сигарет и папирос проходил с января 2018 года. С 1 марта 2019 года началась регистрация участников в системе маркировки. 1 июля началась обязательная передача данных о продажах маркированных пачек при помощи онлайн-касс. С 1 июля 2020 года был запрещен оборот немаркированной продукции (сигарет и папирос). С 1 июля этого года вступил в силу запрет на продажу также немаркированной альтернативной табачной продукции (это сигары, сигариллы, биди, кретек, курительный, нюхательный табак).

С 1 февраля 2022 года по 28 февраля 2023 года в России планируется также провести эксперимент по маркировке электронных сигарет и никотинсодержащих жидкостей.

Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия в России в 2021 и в 2022 году повышается в среднем на 4%.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.