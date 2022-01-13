Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз живой птицы и птицеводческой продукции из Европы

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Россельхознадзор вводит временные ограничения на импорт живой птицы и птицеводческой продукции из неблагополучных по гриппу птиц европейских стран. Об этом говорится в пресс-релизе Россельхознадзора.

"В связи с ухудшающейся эпизоотической обстановкой по высокопатогенному гриппу птиц на территории ряда европейских стран Россельхознадзор предпринимает меры по недопущению заноса вируса на территорию России. Для обеспечения биологической безопасности страны ведомство вводит ограничения на ввоз птицы и птицеводческой продукции из неблагополучных по данной болезни территорий", - говорится в сообщении.

С сегодняшнего дня в связи с новыми вспышками гриппа птиц Россельхознадзор вводит временный запрет на ввоз в Россию указанной продукции из Устецкого края Чехии. Ранее, с 30 декабря 2021 года аналогичные меры распространились на всю территорию Словении и провинции Великобритании - Норфолк и Линкольншир.

Как сообщают в Россельхознадзоре, под ограничения подпадает живая птица, инкубационное яйцо, мясо птицы, готовая мясная птицеводческая продукции (за исключением товаров, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц, согласно положениям Кодекса здоровья наземных животных МЭБ), корма и кормовые добавки для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза). Кроме того, запрещен транзит по территории России живой птицы.