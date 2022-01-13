Глава ТПП связал сокращение занятых в МСП с их переходом в категорию самозанятых

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин считает, что сокращение занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства (МСП) во многом связано с переходом ряда сотрудников в категорию самозанятых. Такое мнение он высказал в четверг журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.

Согласно реестру субъектов МСП, с января 2021 года по январь 2022 года число малых и средних предприятий, включая ИП и юрлиц, увеличилось на 3,2% - до 5,867 млн. При этом число работников, занятых в секторе МСП в целом, уменьшилось примерно на 5,7%: с 15,491 млн до 14,662 млн.

"С одной стороны, компании оптимизируют структуру, количество сотрудников. С другой, не надо забывать о самозанятых, которых появилось большое количество. Некоторые из них перетекли из малого бизнеса", - сказал Катырин, комментируя ТАСС сокращение числа занятых в секторе.

Количество самозанятых в России в прошлом году увеличилось вдвое, превысив 3,5 млн.

В то же время, как заметил глава ТПП, в ряде сфер переход сотрудников в категорию самозанятых "не самым лучшим образом" отразился на тех компаниях, где они прежде работали. Например, в сфере услуг люди уходили заниматься тем же делом на дому или в коворкинге, забирая свою клиентуру, пояснил Катырин.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Его организаторы - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.