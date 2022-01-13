Более 1 тыс. проектов печатных СМИ получили поддержку кабмина в 2021 году

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Правительство поддержало более 1 тыс. проектов печатных СМИ в 2021 году. Об этом сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

"По-прежнему традиционные газеты и журналы играют важную роль в развитии общества, особенно для жителей небольших населенных пунктов нашей огромной страны. Правительство продолжает их поддерживать, ежегодно выделяя финансирование на социально значимые проекты печатных изданий. Так в 2021 году в рамках государственной программы "Информационное общество" поддержку получило 1 270 проектов, которые представили более 800 печатных СМИ из 72 регионов России. Это издания на национальных языках, журналы для детей и подростков. Из федерального бюджета на эти цели было направлено 500,5 млн рублей", - отметил Чернышенко, поздравляя журналистов и сотрудников средств массовой информации с Днем российской печати.

В аппарате добавили, что, по данным Роскомнадзора, в России распространяется свыше 60,5 тыс. средств массовой информации, почти 9,5 тыс. из них выпускаются на национальных языках.