Пассажиропоток аэропорта Ставрополя в 2021 году на 40% превысил допандемийный уровень

СТАВРОПОЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Международный аэропорт города Ставрополя в 2021 году обслужил более 577 тыс. пассажиров. Показатель на 40% превышает уровень допандемийного 2019 года и на 70,7% выше уровня 2020 года, сообщили в администрации аэропорта.

"В прошлом году наша воздушная гавань поставила новый исторический рекорд: мы не просто впервые преодолели 500 000 барьер, но и надежно закрепили этот показатель: 577 007 пассажиров. Это больше на 70,7% больше относительно 2020 года, в котором мы перевезли 337 991 человек, и на 40% больше допандемийного 2019 года - 411 895 пассажиров", - говорится в сообщении на официальной странице аэропорта в Instagram.

В последний месяц 2021 года аэропорт обслужил 46 277 человек, что на 41% больше декабря 2020 года и на 59% больше показателя аналогичного периода 2019 года. "Наступивший 2022 год для нас будет особенным, и мы обязательно будем работать как минимум над сохранением показателей. И пока получается неплохо, так как с начала нового года мы обслужили уже более 20 000 человек", - отмечается в сообщении.

В 2021 году началось строительство нового терминала аэропорта, который планируется ввести в работу в 2023 году. Реализация этого проекта позволит снять ограничения по приему крупных воздушных судов. В Ставропольском крае находятся два международных аэропорта - в Минеральных Водах (крупнейший на Северном Кавказе) и Ставрополе. Общий пассажиропоток аэропортов Ставрополья в 2020 году составил 1,8 млн пассажиров.