Пассажиропоток аэропорта Ижевск за праздники почти вдвое превысил допандемийные значения

ТАСС, 13 января. Аэропорт Ижевска за новогодние праздники перевез свыше 20,5 тыс. пассажиров, что почти вдвое выше показателей 2019 и 2020 годов, сообщает в четверг пресс-служба аэропорта.

"Аэропорт Ижевска в новогодние праздники обслужил 178 рейсов и 20 533 пассажира (+41% к 2021 году, +77% к 2020 году, +88% к 2019 году)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что рейсы выполняли воздушные суда шести перевозчиков. Они также, помимо пассажиров, перевезли 6,5 тонны груза и 5,5 тонны почтовых отправлений.

Аэропорт Ижевска имеет статус федерального значения, обслуживает внутренние пассажирские и грузовые рейсы. В начале 2019 года воздушная гавань получила разрешение на прием Airbus А-319, A-320 и их модификации, а также А-321-100, А-321-200 и А-321-Neo, в октябре 2020 года - на прием Boeing 737-800, а в ноябре 2021 года - на прием Boeing 737-400. Полеты из Ижевска выполняют в том числе авиакомпании "Ижавиа" и "Россия".