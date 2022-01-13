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Пассажиропоток аэропорта Ижевск за праздники почти вдвое превысил допандемийные значения

Помимо пассажиров, перевезли также 5,5 тонны почтовых отправлений

ТАСС, 13 января. Аэропорт Ижевска за новогодние праздники перевез свыше 20,5 тыс. пассажиров, что почти вдвое выше показателей 2019 и 2020 годов, сообщает в четверг пресс-служба аэропорта.

"Аэропорт Ижевска в новогодние праздники обслужил 178 рейсов и 20 533 пассажира (+41% к 2021 году, +77% к 2020 году, +88% к 2019 году)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что рейсы выполняли воздушные суда шести перевозчиков. Они также, помимо пассажиров, перевезли 6,5 тонны груза и 5,5 тонны почтовых отправлений.

Аэропорт Ижевска имеет статус федерального значения, обслуживает внутренние пассажирские и грузовые рейсы. В начале 2019 года воздушная гавань получила разрешение на прием Airbus А-319, A-320 и их модификации, а также А-321-100, А-321-200 и А-321-Neo, в октябре 2020 года - на прием Boeing 737-800, а в ноябре 2021 года - на прием Boeing 737-400. Полеты из Ижевска выполняют в том числе авиакомпании "Ижавиа" и "Россия".

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