В Воронеже запретили ночную работу кафе и ресторанов из-за роста заболеваемости COVID-19

"Приостановление в период с 23:00 до 06:00 оказания гражданам услуг общественного питания", - говорится в опубликованном в четверг на сайте правительства региона документе.

Как уточняется в документе, запрет на ночную работу общепита вступает в силу с 17 января, исключение сделано для обслуживания доставки заказов и работы навынос, для организации питания для работников ряда предприятий, а также для кафе и столовых в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и станциях, автовокзалах и автостанциях, объектов дорожного сервиса за пределами населенных пунктов.

Ночную работу учреждений общепита в Воронежской области разрешили в конце декабря 2021 года, когда в регионе в четыре раза снизилась заболеваемость ковидом. Но с 6 января 2022 года в регионе вновь начался рост заражений коронавирусом, за неделю он поднялся в 1,3 раза - со 176 до 242 случаев в сутки. Также в регионе выявлен случай заражения штаммом "омикрон", он определен у прибывшей из восточной Азии в Воронеж женщины. Женщина была изолирована, сейчас она уже завершила лечение.

С начала пандемии в Воронежской области выявлено 196 603 случая заражения коронавирусом. Всего выздоровел 167 161 человек, более 10,2 тыс. пациентов умерли. В регионе введена обязательная вакцинация для работников в сферах здравоохранения, образования, общественного транспорта, обслуживания, ЖКХ и некоторых других, планируется привить от коронавируса 80% взрослого населения, или 1 516 376 человек. По данным департамента здравоохранения региона, привиты 1 276 947 жителя Воронежской области, в том числе двукратно 1 241 396, что составляет 81,8% от плана.

С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим, людям старше 65 лет рекомендована самоизоляция. В регионе введена система ковид-сертификатов для посещения торговых центров, учреждений общепита, театров, музеев.