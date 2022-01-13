СМИ: на Украине прекратились поставки на АЗС из-за сбоя в системе налоговой службы

КИЕВ, 13 января. /ТАСС/. Поставки топлива на автозаправочные стации Украины были приостановлены в четверг из-за сбоя в электронной системе Государственной налоговой службы, есть угроза дефицита горючего на заправках. Об этом сообщило издание "Апостроф" со ссылкой на директора Консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна.

"С утра не регистрируются акцизные накладные - лежит база налоговой. В обед вроде бы заработало, но потом снова легло, - сообщил Куюн. - Это значит, что бензовозы и газовозы не могут выехать с хранилищ и привезти топливо на заправочные станции, поскольку передвижение без накладных запрещено".

"Пара крупных сетей мне подтвердили, что с утра не могут отправить машины на заправки. Думаю, первые станции начнут останавливаться уже сегодня вечером. Завтра пятница. До выходных можно и не доехать", - предупредил директор Консалтинговой группы "А-95".

Эксперт рекомендовал украинским водителям поскорее заправиться, если у них заканчивается бензин или предстоит длинная дорога.

Официальных разъяснений от налоговой службы, а также информации, когда будет устранен сбой в системе, пока нет, сообщает "Апостроф".