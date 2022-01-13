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Инфляция в Аргентине вновь превысила 50% в 2021 году

При формировании бюджета в 2020 году правительство страны планировало, что рост цен составит 29%

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 января. /ТАСС/. Рост цен в Аргентине по итогам прошлого года составил 50,9%. Такие данные обнародовал в четверг институт статистики и переписи республики.

"Общий уровень индекса потребительских цен в декабря 2021 года вырос на 3,8%, за 12 месяцев 2021 года инфляция составила 50,9%", - говорится в докладе. Больше всего за последний месяц года выросли цены в ресторанах и отелях - на 5,9%. За ними следуют алкогольные напитки и табак (+5,4%).

При формировании бюджета в 2020 году правительство Аргентины планировало, что рост цен составит 29%.

Аргентина уже несколько лет входит в число стран с самой высокой инфляцией. По итогам 2020 года этот показатель составил 36,1%, за 2019 год - 53,8%, за 2018 год - 47,6%.

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