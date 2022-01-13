Минэнерго: биржевые цены на бензин растут из-за закупок в счет новогодних праздников

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Рост биржевых цен на бензин в первую торговую неделю года обусловлен растущими закупками топлива в счет прошедших новогодних праздников. Об этом сообщили журналистам в Минэнерго России.

"Фиксирующийся в первые дни торгов рост цен на бирже обусловлен растущими закупками топливом участниками рынка в счет прошедшего периода новогодних праздников, а также последней недели декабря, когда биржа не работала", - отметили в министерстве.

По данным Минэнерго, на бирже с начала января реализуется в сутки в среднем 41,3 тыс. т автомобильного бензина, что на 14% выше уровня января 2019 года и на 46% выше уровня января 2021 года. Влияют на рост биржевых цен также и макроэкономические факторы мирового рынка, добавили в министерстве.

"Минэнерго России продолжает вести ежесуточный мониторинг ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов и отмечает высокий уровень производства, отгрузок и запасов автомобильного бензина в начале года", - указали в министерстве.

Так, с начала января среднесуточное производство автомобильного бензина составляет 108,8 тыс. т, что на 1,5% превышает уровень января 2019 года и на 10,2% - уровень января 2021 года. Отгрузки бензина на внутренний рынок выросли на 4% к январю 2019 года и на 13,5% к январю 2021 года. "Высокий уровень запасов по бензину в регионах (порядка 1,6 млн тонн по бензинам) позволит безболезненно пройти период начала года, обеспечив топливом все категории потребителей", - подчеркнули в Минэнерго.

Кроме того, идет работа по исполнению совместного приказа Минэнерго и ФАС по повышению нормативов реализации топлива на бирже. Также Минэнерго и Минфин ведут работу по внесению изменений в демпферный механизм в максимально короткий срок, отметили в Минэнерго.

Цена бензина Аи-92 выросла на торгах на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в четверг на 2,1% и растет второй день подряд, а стоимость бензина Аи-95 увеличилась на 3,1% и растет четвертый день подряд.