Экс-министр энергетики Украины заявил об опасности включения всех энергоблоков АЭС страны

КИЕВ, 14 января. /ТАСС/. Работа всех 15 энергоблоков украинских атомных электростанций в нынешнем сезоне может угрожать надежности энергоснабжения страны. Об этом в четверг заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады, экс-министр энергетики Юрий Бойко в эфире телеканала "Украина-24".

"У нас впервые в истории Украины зимой работают 14 или 15 всех энергоблоков, которые есть в стране. Такого никогда не было. Как правило работали 12, а три постоянно находились в ремонте, что является нормальным, потому что атомные блоки надо выводить в ремонты по срокам", - отметил Бойко.

Такая ситуация, по его мнению, может нарушить надежность электроснабжения страны. "Когда у нас работают все 15 блоков, и на этом все построено, то есть опасность. Не для блоков, а для людей. Потому что если, не дай бог <...>, вылетает один или два блока в ремонт, то тогда наступает реальная ситуация, тем более если мороз, когда начнутся отключения", - пояснил он, добавив, что по этой причине нельзя было оставлять без резерва энергетическую систему страны зимой. В этом случае, подытожил Бойко, "промышленность и города могут оказаться без надежного энергоснабжения".

На Украине действуют четыре АЭС - Запорожская, Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая, на которых установлены 15 энергоблоков. Страна занимает восьмое место в мире и пятое в Европе по показателю установленной мощности АЭС. Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что в нынешнем отопительном сезоне атомная генерация будет базовой в энергобалансе страны. По его словам, в феврале впервые будут одновременно работать все 15 энергоблоков АЭС. 22 декабря 2021 года глава компании - оператора АЭС "Энергоатом" Петр Котин сообщил, что две атомные электростанции - Южно-Украинская и Запорожская - впервые вышли на работу на рекордной мощности.