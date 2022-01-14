Власти Рио-де-Жанейро анонсировали создание собственной криптовалюты

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 января. /ТАСС/. Мэр Рио-де-Жанейро Эдуарду Пайс в четверг анонсировал создание криптовалюты и намерение инвестировать часть средств городской казны в такие активы. Об этом градоначальник заявил, выступая на международной конференции Rio Innovation Week.

"Мы создадим Cripto Rio и будем вкладывать 1% казны в криптовалюту", - сказал мэр. Пайс также сообщил о намерении городских властей создать особую экономическую зоны в районе городского порта, освободив от налогов компании отрасли высоких технологий, которые там зарегистрируются.

Как пояснили газете Globo представители мэрии, планируется создание рабочей группы, цель которой превратить "Рио-де-Жанейро в хаб криптовалют". В частности власти могут предоставить дополнительную скидку на уплату городских налогов при их оплате биткойнами. "Мы изучаем возможность оплаты налогов с дополнительной скидкой в случае оплаты биткойнами. При единовременной оплате уже дается скидка 7% (на оплату земельного налога - прим. ТАСС), она могла бы увеличиться до 10% при оплате биткойном", - добавил глава городского управления финансов Педру Паулу.

По мнению главы управления экономического развития мегаполиса Франсиску Бульойса, Рио-де-Жанейро может стать одним из первых городов, которые начнут инвестировать свои бюджетные средства в криптоактивы. "Мы уже одобрили налоговые преференции, <...> мы очень заинтересованы в привлечении в район порта новых игроков", - цитирует газета слова чиновника.