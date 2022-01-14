"Проект Мама онлайн" проведет курс для предпринимательниц

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Курс для предпринимательниц пройдет в рамках проекта "Мама онлайн". Об этом сообщается в пятницу на портале мэра Москвы.

"Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ начинает бесплатный онлайн-курс для женщин "Как самозанятой развить бизнес с нуля". Он входит в программу проекта "Мама онлайн". На вебинарах участницы познакомятся с поэтапным планом открытия бизнеса, принципами определения целевой аудитории и продвижения продукта, а также с налоговыми и юридическими тонкостями", - говорится в сообщении.

Уточняется, что около половины участниц тематических курсов проекта "Мама онлайн" прошлого года после их прохождения почти сразу оформили статус самозанятого.

Вебинары пройдут 17-21 января. Присоединиться к курсу можно бесплатно по предварительной регистрации на сайте проекта.

Об организаторе проекта

Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" - площадка на ВДНХ, которая предлагает новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга для жителей и гостей столицы.

Центр развития карьеры - одно из направлений деятельности "Технограда". Специалисты помогают москвичам в карьерном планировании и поиске призвания, а работодателям центр предлагает содействие в подборе квалифицированных сотрудников.

На конец 2021 года в Москве зарегистрировано более 850 тыс. самозанятых. Увеличению их количества также способствует программа "Бизнес-уик-энд. Компетенции", в рамках которой проводится обучение по 20 направлениям. В прошлом году статус самозанятого оформили около 8 тыс. выпускников проекта.

Специалисты ГБУ "Малый бизнес Москвы" бесплатно консультируют по вопросам ведения бизнеса, а также проводят обучающие мероприятия. На сайте mbm.mos.ru представлена экосистема "Все о самозанятости от а до я", агрегирующая меры поддержки, сервисы, услуги и обучающие программы.