Индекс РТС в начале основной сессии вырос на 1,04%

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Долларовый индекс РТС в начале торгов в пятницу вырос на 1,04%, до 1532,71 пункта. Рублевый индекс Мосбиржи в начале основной сессии увеличился на 0,92%, до 3708,65 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:14 мск индекс РТС ускорил рост до 1540,77 пункта (+1,57%). Индекс Мосбиржи находился на уровне 3708,77 пункта (+0,93%).

Стоимость мартовского фьючерса на нефть Brent на Лондонской бирже ICE росла на 0,39%, до $84,8 за баррель. Фьючерс на WTI дорожал на 0,13% и торгуется на уровне $82,23 за баррель.