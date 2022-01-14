Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 2021 год выросла в 1,6 раза

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) увеличилась по итогам 2021 года по сравнению с предыдущим годом в 1,6 раза и достигла 1,237 трлн рублей, следует из отчетности кредитной организации.

"Банк заработал 1,237 трлн рублей чистой прибыли без учета событий после отчетной даты. Рентабельность капитала составила 24,8%, а рентабельность активов - 3,5%", - следует из материалов банка.

В декабре 2021 года чистая прибыль Сбербанка составила 89,6 млрд рублей.

Кредитный портфель юридических лиц в 2021 году возрос на 10,5% без учета валютной переоценки. Портфель розничных кредитов увеличился на 25,8% во многом за счет роста ипотечного кредитования на 29%. Рост средств физических лиц за год составил 8,9%.

Согласно данным отчетности, чистый процентный доход за прошедший год увеличился на 12,3% в годовом выражении, до 1617,5 млрд рублей за счет роста кредитного портфеля клиентов. Чистый комиссионный доход возрос на 13,5% и составил 578,9 млрд рублей, основным драйвером роста были операции с банковскими картами, включая эквайринг, доходы от которого увеличились почти на 40%.

Операционные расходы составили 706,2 млрд рублей без учета событий после отчетной даты и показали рост на 8,8% по сравнению с 2020 годом, что сопоставимо с уровнем годовой инфляции.

Резервы и активы

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за 2021 год составили 111,6 млрд рублей, что в 5,5 раза меньше расходов предыдущего года, когда значительные резервы были обусловлены ухудшением макроэкономической ситуации из-за пандемии.

Расходы на резервы в декабре составили 3,9 млрд рублей. Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле остается стабильной на уровне 2,3%.

Сформированные резервы превышают просроченную задолженность в 2,6 раза.

Активы группы Сбербанка по итогам года выросли на 14,6% (или на 15,0%) без учета валютной переоценки и составили 38 трлн рублей.