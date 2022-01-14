Россия в 2021 году увеличила поставки рыбы и морепродуктов в страны ЕС и Азии

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Экспорт рыбы и морепродуктов в 2021 году из России в несколько стран Европы вырос в несколько раз, также увеличились поставки в некоторые страны Азии и Африки. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Согласно данным информационной системы ведомства ФГИС "Аргус", по сравнению с 2020 годом увеличился экспорт в государства, являющиеся одними из основных импортеров российской рыбной продукции, - в Республику Корея и Японию. Так, поставки в Японию выросли на 93% - с 41,7 тыс. тонн до 80,6 тыс. тонн. Отправки в Республику Корея увеличились на 49% - с 627 тыс. тонн до 935,2 тыс. тонн", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в этом году существенно вырос объем экспорта рыбы и морепродуктов в европейские страны. Так, поставки в Норвегию увеличились в 2,5 раза, до 18,2 тыс. тонн, в Германию - в 2,7 раза, до 20,2 тыс. тонн, в Польшу - в 2,2 раза, до 8,7 тыс. тонн, во Францию - в 2 раза, до 9,1 тыс. тонн, в Португалию - в 2 раза, до 3 тыс. тонн, в Великобританию - на 42%, до 7 тыс. тонн, в Испанию - на 24%, до 5,5 тыс. тонн. Также на высоком уровне сохранился экспорт в Нидерланды - 116,1 тыс. тонн (снижение на 3,2%).

Что касается африканского континента, то крупным покупателем российской рыбопродукции в 2021 году стала Нигерия. Страна импортировала 32,2 тыс. тонн, что в 1,8 раза больше, чем в 2020 году. В странах СНГ импорт из России нарастили Узбекистан - на 89%, до 2,5 тыс. тонн, Таджикистан - на 59%, до 3,6 тыс. тонн, Молдова - на 24%, до 1,7 тыс. тонн, Белоруссия - на 21%, до 48,8 тыс. тонн, Казахстан - на 18%, до 21,8 тыс. тонн и Киргизия - на 6%, до 48,8 тыс. тонн. На уровне прошлого года сохранились объемы экспорта в Украину - 32,2 тыс. тонн.

Всего, по информации Россельхознадзора, в 2021 году российские компании отправляли рыбную и морскую продукцию в 62 государства.