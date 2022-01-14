"Сибур" надеется на сотрудничество с Mubadala и сетью его инвестиций

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. "Сибур" надеется на сотрудничество с суверенным инвестиционным фондом ОАЭ Mubadala Investment Company и сетью его инвестиций после вхождения фонда в капитал нефтегазохимической компании, но конкретных планов пока нет. Об этом сообщил ТАСС глава "Сибура" Дмитрий Конов в кулуарах Гайдаровского форума.

"Мы надеемся на сотрудничество с Mubadala и сетью их инвестиций, но напрямую сейчас никаких конкретных вещей нет. Конкретных планов на сегодня никаких нет, вытекающих из вхождения Mubadala в капитал "Сибура", - сказал он.

В декабре 2021 года Mubadala Investment Company купил долю в размере 1,9% в "Сибуре". Условия сделки не раскрывались, однако отмечалось, что они были согласованы еще до завершения объединения "Сибура" и "Таифа".

"Сибур" - крупнейшая вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания России, объединяющая ряд производственных площадок в различных регионах РФ. Компания реализует продукцию потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в более чем 100 странах мира.

Структура акционеров компании до вхождения Mubadala в капитал выглядела следующим образом: крупнейшим акционером "Сибура" являлся Леонид Михельсон (30,6%), за ним следовали акционеры "Таифа" (15%), бизнесмен Геннадий Тимченко (14,5%), бывший и действующий менеджмент (12,3%), "Согаз" (10,6%), Sinopec и Фонд шелкового пути - по 8,5%.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.