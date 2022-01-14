{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Уровень цен в Испании вырос к концу 2021 года на самый высокий за 30 лет показатель

Годовой уровень общего индекса потребительских цен в декабре составил 6,5%

МАДРИД, 14 января. /ТАСС/. Индекс потребительских цен в Испании составил по итогам декабря прошлого года 6,5%. Такие данные опубликовал в пятницу национальный институт статистики королевства.

По его информации, "годовой уровень общего индекса потребительских цен в декабре составил 6,5%, что на один пункт выше, чем в предыдущем месяце, и является самым высоким показателем с мая 1992 года".

Среди факторов, повлиявших на данную тенденцию, выделяют рост цен на электроэнергию, а также на продукты питания, отели, кафе и рестораны.

Теги
Испания
Мишустин: семейные предприятия составляют три четверти всего сегмента МСП в России
По словам премьера, участников таких предприятий объединяет любовь к своему делу и общие взгляды на многие вещи
Читать полностью