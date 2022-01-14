ФТС по итогам 2021 года увеличила перечисления в бюджет РФ на 51%

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России по итогам 2021 года увеличила перечисления в федеральной бюджет на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 7,156 трлн рублей, говорится в сообщении службы.

"По сравнению с аналогичным периодом 2020 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых ФТС России, увеличилась на 51%, или 2,405 трлн рублей", - отмечается в сообщении.

По данным ФТС, за декабрь 2021 года таможенными органами в федеральный бюджет перечислено 907 млрд рублей. Платежи, взимаемые при импорте товаров, составили 458 млрд рублей, а при экспорте товаров - 367 млрд рублей.

Отмечается, что платежи, взимаемые при импорте товаров, выросли по итогам прошлого года на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составили 4,352 трлн рублей. В службе добавили, что основной причиной роста платежей от импорта товаров явился рост объемов налогооблагаемого импорта из стран дальнего зарубежья на 24%. Доля платежей от импорта товаров в общей сумме перечисленных платежей составила 61%.

Как сообщает ФТС, платежи, взимаемые при экспорте товаров, составили 2,526 трлн рублей. Их поступления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 120%. Доля платежей от экспорта товаров в общей сумме перечисленных платежей составила 35%. На сумму таможенных платежей, взимаемых при экспорте, оказала влияние благоприятная конъюнктура мировых рынков энергоносителей, что даже на фоне очередного этапа налогового маневра, привело к двукратному росту нефтегазовых доходов, уточняет служба.