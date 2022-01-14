Минфин пока не планирует менять налоговую нагрузку для нефтяников и металлургов

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Минфин пока не планирует изменений по налоговой нагрузке для нефтяных и металлургических компаний. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра финансов Алексей Сазанов в кулуарах Гайдаровского форума.

Сазанов напомнил, что в 2021 году были введены налоги, которые настраивают налоговую нагрузку в зависимости от мировой конъюнктуры и от мировых цен. В 2022 году Минфин планирует мониторить работу введенных механизмов, добавил он.

"И если мировая конъюнктура положительная, то автоматически будет налоговая нагрузка изменяться. На первый взгляд никаких изменений не планируем", - сказал замминистра.