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Гайдаровский форум
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Минфин пока не планирует менять налоговую нагрузку для нефтяников и металлургов

Заместитель министра финансов Алексей Сазанов напомнил, что в 2021 году ввели налоги, которые настраивают налоговую нагрузку в зависимости от мировой конъюнктуры и от мировых цен

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Минфин пока не планирует изменений по налоговой нагрузке для нефтяных и металлургических компаний. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра финансов Алексей Сазанов в кулуарах Гайдаровского форума.

Сазанов напомнил, что в 2021 году были введены налоги, которые настраивают налоговую нагрузку в зависимости от мировой конъюнктуры и от мировых цен. В 2022 году Минфин планирует мониторить работу введенных механизмов, добавил он.

"И если мировая конъюнктура положительная, то автоматически будет налоговая нагрузка изменяться. На первый взгляд никаких изменений не планируем", - сказал замминистра.

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