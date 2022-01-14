Набиуллина выделила основные вызовы для глобальной экономики в новых условиях

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Низкий экономический рост, высокая инфляция и ESG-переход являются структурными и макроэкономическими вызовами для государств в условиях сложившейся глобальной неопределенности. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на сессии Гайдаровского форума "Россия и мир: макроэкономические приоритеты".

"Некоторые эксперты называют нынешнюю ситуацию беспрецедентной неопределенностью. Но думаю, что вызов для глобальной экономики, при всем разнообразии для разных стран, единый - как обеспечить экономический рост и темпы экономического роста. Потому что ожидания по темпам роста, они ниже, чем были у нас, например, в 2000-х или 2010 годах", - рассказала она.

При этом происходящие структурные изменения, такие как диджитализация, новые формы занятости и энергетический переход могут дать стимулы для экономического роста. Однако, как это будет сочетаться с теми макроэкономическими проблемами, которые накоплены в мире, пока не известно, добавила глава ЦБ. Среди них - высокая глобальная инфляция.

"Сейчас остро стоит выбор для многих стран, что поддерживать - финансовую стабильность или ценовую стабильность одними и теми же инструментами. Многие центральные банки, даже те, которые долго вели абсолютно мягкую денежно-кредитную политику, показывают свою готовность повышать ставки в ответ на рост инфляции. К чему это приведет с точки зрения обслуживания долгов, государственных, корпоративных, домохозяйственных - это огромный вызов", - пояснила Набиуллина.

По мнению главы регулятора, в этом отношении в России макроэкономическая ситуация лучше, однако в стране есть свои вызовы для поддержки роста экономики. "Мы вышли уже на доковидные тренды и у нас стоит вопрос - как и за счет чего мы будем расти. На мой взгляд, здесь несколько вызовов. Первое - это состояние рынка труда, потому что мы видим дефицит уже и низкоквалифицированной рабочей силы, который можно частично решать за счет миграции, но структурные сдвиги послепандемические привели к еще большему спросу на такую рабочую силу, поэтому это вопрос достаточно острый", - рассказала она.

При этом существует и недостаток высококвалифицированной рабочей силы, которая влияет на производительность труда и его перемещение из неэффективных секторов в эффективные. Также стоит вопрос поддержки на плаву предприятий с большой занятостью. "Тут не справиться без частных инвестиций. Здесь второй вызов - мотивации для частных инвесторов. Часто говорят, что таких инвестиций недостаточно из-за высоких ставок по кредиту. Однако, на мой взгляд, это нежелание брать на себя акционерный риск", - отметила Набиуллина.

Также в качестве вызова для мира, и России в частности, глава ЦБ выделила ESG-переход, который показал, что "риски для инвесторов в мире растут". "Риски для инвесторов растут, потому что произошли структурные сдвиги, и не понятно, как после пандемии будут развиваться спрос на ту или иную продукцию, а также как будет реализовываться ESG-переход для инвесторов", - сказала Набиуллина, заключив, что в этом смысле оправданно расширение государственно-частного партнерства и разделение таких рисков между государством и бизнесом.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Его организаторы - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.