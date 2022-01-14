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Минэкономразвития сохраняет оценку роста ВВП РФ на 3% в 2022 году

Минэкономразвития сохраняет оценку роста ВВП РФ на 3% в 2022 г. - Решетников.

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