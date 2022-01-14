Силуанов: Минфин РФ обеспечит финансами все решения кабмина при введении новых санкций

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Глава Минфина РФ Антон Силуанов выразил надежду, что США не примут законопроект о новых санкциях в отношении России, однако министерство готово принять необходимые меры и обеспечить финансами все решения правительства РФ.

"Надеюсь, что все-таки разум восторжествует, и этот законопроект так и останется законопроектом. Но в случае, если так будет развиваться ситуация, мы найдем ответы для того, чтобы обеспечить принятые решения необходимыми финансами и выполнить наши задачи", - сказал Силуанов журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.

