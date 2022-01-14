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Гайдаровский форум

Силуанов: Минфин РФ обеспечит финансами все решения кабмина при введении новых санкций

Глава Минфина надеется, что законопроект о санкциях в отношении России не будет принят США

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Глава Минфина РФ Антон Силуанов выразил надежду, что США не примут законопроект о новых санкциях в отношении России, однако министерство готово принять необходимые меры и обеспечить финансами все решения правительства РФ.

"Надеюсь, что все-таки разум восторжествует, и этот законопроект так и останется законопроектом. Но в случае, если так будет развиваться ситуация, мы найдем ответы для того, чтобы обеспечить принятые решения необходимыми финансами и выполнить наши задачи", - сказал Силуанов журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.
 

Теги
Силуанов, Антон ГермановичСШАРоссияГайдаровский форум
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